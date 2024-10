Carpi - Lucchese 0-0 | Carpi, reti bianche e festa a metà (Di domenica 20 ottobre 2024) Ci voleva la tignosa Lucchese per vedere il primo 0-0 al Cabassi dell' era Serpini. Dal febbraio 2023 - contro un'altra toscana, il Real Forte Querceta che sulla ruota di Carpi non usciva il "risultato perfetto". In realtà il nulla di fatto può star benone ai biancorossi, che non stanno Modenatoday.it - Carpi - Lucchese 0-0 | Carpi, reti bianche e festa a metà Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ci voleva la tignosaper vedere il primo 0-0 al Cabassi dell' era Serpini. Dal febbraio 2023 - contro un'altra toscana, il Real Forte Querceta che sulla ruota dinon usciva il "risultato perfetto". In realtà il nulla di fatto può star benone ai biancorossi, che non stanno

Carpi-Lucchese - pareggio a reti bianche - : Lorenzi, Pezzolato, Stanzani, Nardi, Zoboletti, Sereni, Puletto, Mazzali). Serpini. Lucchese alla ricerca del successo, contro un Carpi che festeggia i 115 anni di storia. Al 21’ Gorgone deve fare a meno di Tumbarello, per lui un problema muscolare, al suo posto Sasanelli, per una Lucchese a trazione anteriore alla ricerca della vittoria. (Sport.quotidiano.net)

