Carboni pronto a tornare all'Inter? Una sensazione dalla Francia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Valentinpotrebbein Italia per svolgere il suo percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio: in questo modo, l’argentino chiuderebbe anzitempo la sua esperienza con il Marsiglia, tornando subito. LA SITUAZIONE – Valentinha vissuto un’avventura davvero sfortunata con il Marsiglia, formazione alla quale l’Inter aveva deciso di cederlo in prestito nella sessione estiva di mercato. Il calciatore argentino, infortunatosi al legamento crociato del ginocchio sinistro, potrebbesubito in Italia per lo svolgimento del percorso di recupero che lo staff medico dei meneghini potrebbe predisporre per lui. Questa è ladiffusa da Goal.com, versione francese, riguardo lo scenario connesso alla situazione di