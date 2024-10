Calcio Uisp a 11: Ceserano sugli scudi, è l'unico a punteggio pieno (Di domenica 20 ottobre 2024) La Spezia, 20 ottobre 2024 – Primo k.o. stagionale per l'Atletico Tresana che così viene raggiunto sulla vetta del Girone 1 del campionato calcistico a 11 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Le altre tre leader sono Real Chiappa, Bagnone e Pozzuolo, anche se nessuno prende il volo e sugli scudi c'è il Sarzana, che ferma la capolista, dopo aver frenato nello scorso turno il Bagnone. Nel Girone 2 intanto il Ceserano resta l'unica squadra di tutta la kermesse a rimanere a punteggio pieno, dopo aver battuto anche il Romito. Rallentano invece Pugliola/Bellavista e Amatori Filattiera che impattano nello scontro diretto mandando in gol Maiello e Leoncini. GIRONE 1 Risultati: Amatori Per Lucio-Sesta Godano 1-1 (Galloni F.; Raggi E.), Cpo Agr. La Sarticola-Asd Il Ritrovo Filetto 1-1 (Lustri L.; Menchini S.), Amatori Castelnuovo-Gs Pozzuolo 0-1 (Bouallagui A. Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: Ceserano sugli scudi, è l'unico a punteggio pieno Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) La Spezia, 20 ottobre 2024 – Primo k.o. stagionale per l'Atletico Tresana che così viene raggiunto sulla vetta del Girone 1 del campionato calcistico a 11 a cura della Legadella Spezia e della Valdimagra. Le altre tre leader sono Real Chiappa, Bagnone e Pozzuolo, anche se nessuno prende il volo ec'è il Sarzana, che ferma la capolista, dopo aver frenato nello scorso turno il Bagnone. Nel Girone 2 intanto ilresta l'unica squadra di tutta la kermesse a rimanere a, dopo aver battuto anche il Romito. Rallentano invece Pugliola/Bellavista e Amatori Filattiera che impattano nello scontro diretto mandando in gol Maiello e Leoncini. GIRONE 1 Risultati: Amatori Per Lucio-Sesta Godano 1-1 (Galloni F.; Raggi E.), Cpo Agr. La Sarticola-Asd Il Ritrovo Filetto 1-1 (Lustri L.; Menchini S.), Amatori Castelnuovo-Gs Pozzuolo 0-1 (Bouallagui A.

