Oasport.it - Calcio, Juventus e Milan vittoriose negli anticipi di Serie A. Napoli e Inter chiamate alla risposta

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi si sono giocati quattrovalidi per l’ottava giornata dellaA. Laha sconfitto la Lazio per 1-0 nel big match, imponendosi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium grazie all’autogol di Gila all’85mo minuto, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci già dal 24? per il cartellino rosso sventolato in faccia a Romagnoli. Ilha invece battuto l’Udinese per 1-0 graziestoccata di Chukwueze su invito di Pulisic al 13?, stringendo i denti per un’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Reijnders al 29?. Doppio pareggioaltri due incontri: Genoa-Bologna 2-2 (Orsolini e Odgaard hanno lanciato i felsinei, ma i padroni di casa hanno reagitoultimi venti minuti con la doppietta di Pinamonti) e Como-Parma 1-1 (botta etra Bonny e Paz nel primo tempo).