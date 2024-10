Bittner rieletto presidente Fipm “Al via un lungo percorso” (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Allargare il movimento del pentathlon in tutta Italia sfruttando gli ottimi risultati internazionali, riorganizzare internamente la federazione, rivedere il modello di programmazione delle gare, consolidare i rapporti con gli enti locali. Sono solo alcuni punti del programma presentato da Fabrizio Bittner, che è stato confermato presidente della Fipm per il secondo mandato consecutivo, il terzo totale, considerando una breve parentesi tra fine 2016 e inizio 2017. Bittner è uscito vincente dall’assemblea elettiva che si è tenuta questa mattina al Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” e che ha visto un testa a testa molto serrato con l’altro candidato, Gabriele Vescio: Bittner, infatti, si è imposto con il 50,36% delle preferenze, mentre Vescio ha ottenuto il restante 49,64%. Unlimitednews.it - Bittner rieletto presidente Fipm “Al via un lungo percorso” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Allargare il movimento del pentathlon in tutta Italia sfruttando gli ottimi risultati internazionali, riorganizzare internamente la federazione, rivedere il modello di programmazione delle gare, consolidare i rapporti con gli enti locali. Sono solo alcuni punti del programma presentato da Fabrizio, che è stato confermatodellaper il secondo mandato consecutivo, il terzo totale, considerando una breve parentesi tra fine 2016 e inizio 2017.è uscito vincente dall’assemblea elettiva che si è tenuta questa mattina al Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” e che ha visto un testa a testa molto serrato con l’altro candidato, Gabriele Vescio:, infatti, si è imposto con il 50,36% delle preferenze, mentre Vescio ha ottenuto il restante 49,64%.

