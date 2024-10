Atp Stoccolma 2024: Paul batte Dimitrov in finale, conquista il titolo e sogna le Finals (Di domenica 20 ottobre 2024) Il 2024 si conferma la migliore stagione della carriera di Tommy Paul, che si laurea campione dell’Atp 250 di Stoccolma e continua a sognare la qualificazione alle Atp Finals. Quarto titolo in carriera per lo statunitense, il quale nell’atto conclusivo sul cemento indoor in Svezia ha sconfitto Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4 6-3 ed ha concesso il bis dopo il titolo conquistato nel 2021. E’ durato un’ora e 26 minuti il match, più a senso unico di quanto dica lo score. Paul è infatti stato sempre avanti nel punteggio ed avrebbe potuto chiudere persino più agevolmente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Nel primo set ha avuto, sul 4-1, due chance del doppio break e, dopo essersi complicato la vita, è riuscito a chiudere 6-4, per un totale di cinque break su 10 giochi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilsi conferma la migliore stagione della carriera di Tommy, che si laurea campione dell’Atp 250 die continua are la qualificazione alle Atp. Quartoin carriera per lo statunitense, il quale nell’atto conclusivo sul cemento indoor in Svezia ha sconfitto Grigorcon il punteggio di 6-4 6-3 ed ha concesso il bis dopo ilto nel 2021. E’ durato un’ora e 26 minuti il match, più a senso unico di quanto dica lo score.è infatti stato sempre avanti nel punteggio ed avrebbe potuto chiudere persino più agevolmente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Nel primo set ha avuto, sul 4-1, due chance del doppio break e, dopo essersi complicato la vita, è riuscito a chiudere 6-4, per un totale di cinque break su 10 giochi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Atp Stoccolma 2024 : risultati e accoppiamenti - (1) Rublev 7-6(5) 7-6(5) (4) Paul b. Tanti giocatori di primissimo livello attesi in campo, a partire da Andrey Rublev che è la testa di serie numero uno. (WC) E. (WC) Borg 6-3 7-6(5) Davidovich Fokina b. (7) Griekspoor 2-6 7-5 6-4 QUARTI DI FINALE (WC) Wawrinka b. (2) Ruud 7-5 7-6(5) SECONDO TURNO (1) Rublev b. (Sportface.it)

Pronostico e quote Tommy Paul – Grigor Dimitrov - finale ATP Stoccolma 20-10-2024 - Sia per Tommy Paul che per Grigor Dimitrov questa di Stoccolma è la quarta finale del 2024, con il classe 1997 che ne ha vinte due, per la precisione a Dallas e al Queee’s Club, e persa una a Delray Beach, mentre il trentatreenne bulgaro ha vinto a inizio anno a Brisbane prima di essere […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

ATP Stoccolma 2024 - la finale sarà tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov - L’americano ha superato nettamente in due set lo svizzero Stan Wawrinka (6-3 6-2), mentre il bulgaro ha sconfitto in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor (2-6 7-5 6-4). Wawrinka (Sui) 6-3 6-2 Dimitrov (Bul) b. Si tratta della settima finale in carriera per Paul, la quarta stagionale per l’americano dopo quelle vinte a Dallas e al Queen’s e quella persa, invece, a Delray Beach. (Oasport.it)