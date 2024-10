Angelus 20 ottobre 2024, Papa Francesco: il segreto della vita del cristiano (Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi 20 ottobre, con la santa Messa presieduta in piazza San Pietro Papa Francesco ha proclamato quattordici nuovi santi, indicati come autentici testimoni di Cristo. Una piazza San Pietro festosa ha accompagnato Papa Francesco durante la proclamazione di quattordici nuovi santi: gli undici “martiri di Damasco”, il sacerdote piemontese Giuseppe Allamano (fondatore degli Istituti dei Missionari L'articolo Angelus 20 ottobre 2024, Papa Francesco: il segreto della vita del cristiano proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Angelus 20 ottobre 2024, Papa Francesco: il segreto della vita del cristiano Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi 20, con la santa Messa presieduta in piazza San Pietroha proclamato quattordici nuovi santi, indicati come autentici testimoni di Cristo. Una piazza San Pietro festosa ha accompagnatodurante la proclamazione di quattordici nuovi santi: gli undici “martiri di Damasco”, il sacerdote piemontese Giuseppe Allamano (fondatore degli Istituti dei Missionari L'articolo20: ilproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco rilancia l’appello per la pace e la protezione delle popolazioni vulnerabili - Dopo la celebrazione, il Papa ha attraversato piazza San Pietro a bordo della Papamobile, salutando i fedeli presenti e rafforzando il legame con la comunità, simbolo di una Chiesa sempre più vicina alle sue genti e alle loro necessità. L’appello alla preghiera e al supporto per i missionari, spesso impegnati in condizioni difficili, ha evidenziato l’importanza del nesso tra spiritualità e ... (Gaeta.it)

Canonizzazione di undici martiri e tre fondatori : Papa Francesco sottolinea la bellezza del servizio - La celebrazione della canonizzazione di questi nuovi santi è un richiamo a una vita di servizio e amore, un invito a entrare in un cammino di rinnovamento spirituale che possa elevare tutti. Papa Francesco ha evidenziato che il servizio dev’esser libero e disinteressato. Attraverso una riflessione profonda, il Papa spera che la comunità ecclesiale possa intraprendere un cammino di rinnovamento ... (Gaeta.it)

Papa Francesco : “Diffondere la sana cultura dello sport - no a violenza ed esclusione” - (fonte: adnkronos) . Roma, 20 ottobre 2024 – “Per quanto purtroppo anche negli ultimi anni abbiamo assistito ad episodi di intolleranza, che vanno condannati, sono certo che siano molti di più gli esempi in cui nello sport si è stati capaci di ‘fare squadra’, senza che la razza, il ceto, o la confessione religiosa siano ostacoli o barriere: vi incoraggio a favorire questo clima di umanità ... (Ilfaroonline.it)