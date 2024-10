Alluvione a Bologna, le strade piene di acqua e fango per l’esondazione del fiume Ravone: le immagini girate nella notte (Di domenica 20 ottobre 2024) nella notte l’esondazione del fiume Ravone dovuta alle piogge incessanti ha trasformato le strade di Bologna in fiumi di acqua e fango. Ecco le immagini girate intorno alle 23 di sabato 19 ottobre L'articolo Alluvione a Bologna, le strade piene di acqua e fango per l’esondazione del fiume Ravone: le immagini girate nella notte proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Bologna, le strade piene di acqua e fango per l’esondazione del fiume Ravone: le immagini girate nella notte Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024)deldovuta alle piogge incessanti ha trasformato lediin fiumi di. Ecco leintorno alle 23 di sabato 19 ottobre L'articolo, lediperdel: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione - Bologna sott’acqua : tutti i video. Strade come fiumi e colate di fango - San Mamolo Alluvione a Bologna: gli allagamenti in zona San Mamolo Saffi Alluvione a Bologna: gli allagamenti in zona San MamoloBologna, l'alluvione in via del ChiùAlluvione a Bologna, via Vittorio Veneto completamente allagata Via Andrea Costa Maltempo a Bologna, l'alluvione in via Andrea Costa . (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - strade come fiumi a Bologna - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada, a non usare l’auto e a salire ai piani più alti se ci si trova in prossimità dei torrenti. La presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo denuncia disservizi e invita a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci, specie per quanto riguarda le strade impraticabili e le evacuazioni ai piani ... (Lapresse.it)

Il Ravone che esonda spaventa Bologna : strade che diventano fiumi - Rami e fango sotto ai portici, cantine, seminterrati e supermercati immersi nell’acqua. In Romagna allagate Cesenatico e Cervia. (Bologna.repubblica.it)