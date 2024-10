Allagamenti ed esondazioni nel modenese. Piena in transito, chiusi alcuni ponti (Di domenica 20 ottobre 2024) Aggiornamento ore 7.15: Le piogge cadute incessantemente durante la notte hanno peggiorato in alcune zone del modenese una situazione già critica della serata di ieri. I livelli dei fiumi sono in costante aumento e la Piena ha già superato il livello "arancione" nelle zone di pianura intorno al Modenatoday.it - Allagamenti ed esondazioni nel modenese. Piena in transito, chiusi alcuni ponti Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Aggiornamento ore 7.15: Le piogge cadute incessantemente durante la notte hanno peggiorato in alcune zone deluna situazione già critica della serata di ieri. I livelli dei fiumi sono in costante aumento e laha già superato il livello "arancione" nelle zone di pianura intorno al

