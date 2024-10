Aeroporti di Milano, avaria ai radar: problemi anche per i collegamenti con la Puglia Guasto nella sala radar del nordovest. Disagi segnalati anche negli scali di Bergamo, Torino e Genova (Di domenica 20 ottobre 2024) L’immagine è tratta dal sito di Milano Linate. Non solo il volo da Bari e non solo quelli verso quello scalo milanese, il problema riguarda in queste ore decine di voli da e per gli Aeroporti di Milano. Compresi dunque i collegamenti con la Puglia. avaria ai radar, il motivo. Disservizi del genere sono segnalati anche a Bergamo, Torino e Genova a causa del Guasto nella sala radar del nordovest. L'articolo Aeroporti di Milano, avaria ai radar: problemi anche per i collegamenti con la Puglia <small class="subtitle">Guasto nella sala radar del nordovest. Disagi segnalati anche negli scali di Bergamo, Torino e Genova</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Aeroporti di Milano, avaria ai radar: problemi anche per i collegamenti con la Puglia Guasto nella sala radar del nordovest. Disagi segnalati anche negli scali di Bergamo, Torino e Genova Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’immagine è tratta dal sito diLinate. Non solo il volo da Bari e non solo quelli verso quello scalo milanese, il problema riguarda in queste ore decine di voli da e per glidi. Compresi dunque icon laai, il motivo. Disservizi del genere sonoa causa deldel. L'articolodiaiper icon la deldi proviene da Noi Notizie..

