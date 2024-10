Ilrestodelcarlino.it - Abuso di cellulari e social. Pillati: "Comune in campo per tutelare i minori"

(Di domenica 20 ottobre 2024) di Zoe Pederzini l’uso die di internet per i più piccoli: scende inildi San Lazzaro con una serie di proposte. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Marilena. Sindaco da dove nasce l’idea del progetto? "Secondo ‘Save the Children’, il 78,3% dei bambini tra gli 11 e i 13 anni si collega a internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso uno smartphone. Negli ultimi anni l’età media di chi possiede o utilizza un cellulare si è abbassata, con un aumento significativo tra i bambini nella fascia d’età tra i 6 e i 10 anni. Questo significa che i rischi a cui isono esposti si sono moltiplicati, spesso all’insaputa degli stessi genitori. E gli effetti, purtroppo, possono essere diversi". Quali, nello specifico? "Ci possono essere impatti sul sonno per i più piccoli, attacchi d’ansia e tendenza all’isolamento per quelli più grandi.