A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2024: programma gara, quando la differita in chiaro (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gran Premio degli Usa 2024, diciannovesimo atto del Mondiale di Formula 1, si terrà nel pomeriggio texano di domenica 20 ottobre, ma a causa del fuso orario, gli spettatori europei potranno godersi la competizione in prima serata. LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI F1 DALLE 21.00 Il Circuit of the Americas è entrato in calendario nel 2012 e da allora non ne è più uscito. Il "Tilkodromo" costruito nei pressi della città di Austin, oltre ad avere diversi tratti palesemente ispirati a noti tracciati europei, ha avuto il pregio di diventare la sede fissa del GP statunitense, dinamica che non si verificava dagli anni '60 e '70 con Watkins Glen. Nel 2023 ha festeggiato Max Verstappen, che sul traguardo aveva preceduto Lewis Hamilton e Lando Norris.

F1 oggi - GP USA 2024 : orario gara - tv - streaming - programma TV8 in chiaro - 30. Sul tracciato spettacolare del Texas, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto del particolare disegno del circuito: una pista tanto bella, quanto complicata da interpretare. PROGRAMMA GP USA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita delle ... (Oasport.it)

