Zonawrestling.net - WWE: I Motor City Machine Guns firmano ufficialmente per il roster di SmackDown

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le voci hanno trovato la conferma definitiva. Ihanno firmatocon la WWE legandosi aldicome testimoniato dal video sottostante.have officially signed their #contracts! TONIGHT, they'll face Los Garza and A-Town Down Under in a Triple Threat Match! pic.twitter.com/4EWBLBPxfY— WWE (@WWE) October 18, 2024 Il leggendario duo TNA affronterà questa notte i Los Garza e gli A-Town Down Under in un Triple Threat match.