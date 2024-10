Wta Ningbo 2024, si ritirano Badosa e Muchova: in finale sarà derby tra Kasatkina e Andreeva (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno due giocatrici russe a sfidarsi nella finale del WTA 500 di Ningbo 2024, torneo di scena sul cemento in Cina. Si tratta di Daria Kasatkina e Mirra Andreeva, approdate all’atto conclusivo col minimo sforzo dato che entrambe le avversarie si sono ritirate nelle rispettive semifinali. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, che prima ha fatto slittare l’inizio dei due match e poi ha comportato alcune interruzioni, in totale si sono disputati appena 19 giochi. MONTEPREMI Paula Badosa ha infatti alzato bandiera bianca dopo aver perso per 6-4 il primo set contro Kasatkina. Karolina Muchova ha invece perso il parziale d’apertura per 6-2, ci ha comunque voluto provare, ma dopo aver perso anche il game inaugurale della seconda frazione si è avvicinata a rete per stringere la mano ad Andreeva. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno due giocatrici russe a sfidarsi nelladel WTA 500 di, torneo di scena sul cemento in Cina. Si tratta di Dariae Mirra, approdate all’atto conclusivo col minimo sforzo dato che entrambe le avversarie si sono ritirate nelle rispettive semifinali. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, che prima ha fatto slittare l’inizio dei due match e poi ha comportato alcune interruzioni, in totale si sono disputati appena 19 giochi. MONTEPREMI Paulaha infatti alzato bandiera bianca dopo aver perso per 6-4 il primo set contro. Karolinaha invece perso il parziale d’apertura per 6-2, ci ha comunque voluto provare, ma dopo aver perso anche il game inaugurale della seconda frazione si è avvicinata a rete per stringere la mano ad

Wta 500 Ningbo 2024 : Badosa si ritira contro Kasatkina - cosa succede con le scommesse - Ma cosa succede con le scommesse? E’ presto detto, lo andiamo a riepilogare assieme, ricordando che invece a livello sportivo Dasha avanza così in finale dove domani, pioggia permettendo, sfiderà Andreeva o Muchova. Tutte le scommesse come vincente primo set e gli eventi interni al primo set restano valide, mentre le altre (vincente secondo set oppure over games) sono nulle e verrà restituito ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti - Wang b. Linette 6-2 6-4 Putintseva b. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 500 di Ningbo 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. Andreeva b. Andreeva b. (6) Haddad Maia 6-3 6-2 (5) Kasatkina b. Assente pure la beniamina di casa Qinwen Zheng, quindi la testa di serie più alta è Barbora Krejcikova. (Sportface.it)

Wta 500 Ningbo 2024 : semifinali Badosa-Kasatkina e Andreeva-Muchova posticipate per pioggia - . Lo stesso destino potrebbe toccare qui agli incontri tra Badosa e Kasatkina e tra Andreeva e Muchova, vi terremo informati in tal senso. The post Wta 500 Ningbo 2024: semifinali Badosa-Kasatkina e Andreeva-Muchova posticipate per pioggia appeared first on SportFace. La pioggia non dà scampo questa mattina al torneo Wta 500 di Ningbo 2024, in Cina. (Sportface.it)