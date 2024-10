Virus Oropouche, rischio trasmissione sessuale: in Italia 5 casi, quali sono i sintomi. Bassetti: «Evitare rapporti non protetti» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Virus Oropouche, che ha già causato due decessi in Brasile dove è endemico da tempo, ha registrato circa 10mila casi al mondo (di cui 5 in Italia, tutti Ilmessaggero.it - Virus Oropouche, rischio trasmissione sessuale: in Italia 5 casi, quali sono i sintomi. Bassetti: «Evitare rapporti non protetti» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il, che ha già causato due decessi in Brasile dove è endemico da tempo, ha registrato circa 10milaal mondo (di cui 5 in, tutti

Virus Oropouche - “rischio trasmissione sessuale” per l’infezione trasmessa dalla puntura di zanzare. La scoperta degli scienziati italiani - È una scoperta importante quella dei ricercatori italiani sul virus Oropouche, uno di quelli che viene trasmesso tramite dalla puntura di zanzare. L'articolo Virus Oropouche, “rischio trasmissione sessuale” per l’infezione trasmessa dalla puntura di zanzare. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Virus Oropouche - in Italia ci sono rischi? Il ‘moscerino’ vettore e le risposte dell’esperto - 2. La situazione è sotto controllo, la verifica entomologica sulle trappole è continua, gli Istituti zooprofilattici costituiscono una rete e gestiscono la sorveglianza”. 1. "Il cambiamento climatico facilita la diffusione del virus Oropouche” Tra i fattori che sicuramente aiutano la proliferazione del virus Orov “c’è il cambiamento climatico – sottolinea l’esperto -. (Quotidiano.net)

Virus Oropouche - quattro casi in Italia : che cos’è - quali sono i sintomi della “febbre del bradipo” - La situazione è particolarmente preoccupante in Sud America, soprattutto in paesi come Bolivia, Brasile, Colombia e Perù, dove i casi confermati hanno raggiunto quota 8. Tuttavia, l’attuale epidemia ha colpito anche regioni urbane dove il virus non era mai stato segnalato prima, provocando la morte di due giovani donne in Brasile. (Thesocialpost.it)