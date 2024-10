Verona, in fuga dopo un omicidio in Spagna: tre arresti (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani spagnoli – un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni – ritenuti responsabili dell’uccisione di un altro giovane connazionale, avvenuta pochi giorni fa in Spagna. I tre avrebbero tentato la fuga in Austria passando per l’Italia, dove sono incappati in un controllo della polizia. Nel pomeriggio di ieri la pattuglia autostradale in servizio lungo l’Autostrada A22 ha individuato e controllo un’auto con targa spagnola, parcheggiata nei pressi dell’area di servizio Garda. Gli occupanti della macchina – i tre ragazzi spagnoli –, che nel frattempo stavano uscendo dal bar dell’area di servizio, alla vista degli operatori sono saliti in auto e hanno tentato di darsi alla fuga. Lapresse.it - Verona, in fuga dopo un omicidio in Spagna: tre arresti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani spagnoli – un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni – ritenuti responsabili dell’uccisione di un altro giovane connazionale, avvenuta pochi giorni fa in. I tre avrebbero tentato lain Austria passando per l’Italia, dove sono incappati in un controllo della polizia. Nel pomeriggio di ieri la pattuglia autostradale in servizio lungo l’Autostrada A22 ha individuato e controllo un’auto con targa spagnola, parcheggiata nei pressi dell’area di servizio Garda. Gli occupanti della macchina – i tre ragazzi spagnoli –, che nel frattempo stavano uscendo dal bar dell’area di servizio, alla vista degli operatori sono saliti in auto e hanno tentato di darsi alla

