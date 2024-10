Ubriaco e senza braccialetto elettronico, trovato vicino a casa della ex: arrestato (Di sabato 19 ottobre 2024) È stato sorpreso completamente Ubriaco, senza braccialetto elettronico, vicino a casa dell’ex compagna, dalla quale aveva il divieto di avvicinarsi, e per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di venerdì 18 ottobre a Rho; nei guai è finito un uomo di 56 anni, già noto alle forze Milanotoday.it - Ubriaco e senza braccialetto elettronico, trovato vicino a casa della ex: arrestato Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È stato sorpreso completamentedell’ex compagna, dalla quale aveva il divieto di avvicinarsi, e per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di venerdì 18 ottobre a Rho; nei guai è finito un uomo di 56 anni, già noto alle forze

Conducente ubriaco e senza patente - Artusa : "Dove sono i vigili?" - "Non ci sono i controlli?", l’altro interrogativo del rappresentante di categoria. P. . N. "Com’è possibile?". È la domanda che si è posto il presidente dell’associazione di noleggiatori Sistema Trasporti Francesco Artusa dopo aver letto la storia del tassista bloccato dai carabinieri del Radiomobile sotto effetto di alcol e droga e al volante di un’auto bianca sottoposta a fermo fiscale e ... (Ilgiorno.it)

Guida taxi ubriaco e drogato (e senza patente dal 2020) : denunciato a Milano. Il terrore dei clienti : “Lo imploravamo di farci scendere” - Le tracce di polvere bianca sul cruscotto, gli occhi lucidi e l'alito vinoso hanno fatto pensare ai militari che l'uomo si fosse messo alla guida dopo aver assunto alcol e droga. . P. , conducente residente a Bresso, venga revocata la licenza. Il conducente si è fermato in un primo momento: la luce rossa ha dato prova della positività al pre test. (Ilgiorno.it)

Il tassista (senza patente da 4 anni) che fugge dai carabinieri : era ubriaco e con la cocaina in auto - In fuga, con due clienti a bordo. E con la droga in auto. . . La corsa è iniziata verso le 3. . Un tassista di 45 anni, italiano, è stato denunciato giovedì notte a Milano dopo essere stato fermato dai carabinieri al termine di un inseguimento iniziato in viale don Luigi Sturzo e finito in Centrale. (Milanotoday.it)