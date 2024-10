Tabellone Atp Anversa 2024: risultati e accoppiamenti (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Anversa 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Belgio. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Non ci sono tennisti italiani al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Anversa 2024 SEMIFINALI Bautista Agut b. Gaston 6-3 6-4 (8) Giron vs (5) Lehecka QUARTI DI FINALE Gaston b. (1) De Minaur 6-3 3-6 7-5 Bautista Agut b. (3) Auger-Aliassime 3-6 6-2 7-6(6) (8) Giron b. Bergs 6-2 6-2 (5) Lehecka b. (2) Tsitsipas 6-4 6-4 SECONDO TURNO (1) De Minaur b. Carballes Baena 2-6 6-4 6-2 Gaston b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 250 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Belgio. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Non ci sono tennisti italiani al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPSEMIFINALI Bautista Agut b. Gaston 6-3 6-4 (8) Giron vs (5) Lehecka QUARTI DI FINALE Gaston b. (1) De Minaur 6-3 3-6 7-5 Bautista Agut b. (3) Auger-Aliassime 3-6 6-2 7-6(6) (8) Giron b. Bergs 6-2 6-2 (5) Lehecka b. (2) Tsitsipas 6-4 6-4 SECONDO TURNO (1) De Minaur b. Carballes Baena 2-6 6-4 6-2 Gaston b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Atp Anversa 2024 : risultati e accoppiamenti - Koepfer 6-4 6-0 Gaston b. Altmaier 6-4 6-3 (2) Tsitsipas b. Non ci sono tennisti italiani al via. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Monteiro 6-3 4-6 7-6(6) (3) Auger-Aliassime bye Fucsovics b. (Sportface.it)

Tabellone Atp Anversa 2024 : risultati e accoppiamenti - Koepfer 6-4 6-0 Gaston b. Mpetshi Perricard 7-6(4) 6-3 (2) Tsitsipas bye The post Tabellone Atp Anversa 2024: risultati e accoppiamenti appeared first on SportFace. Monteiro 6-3 4-6 7-6(6) (3) Auger-Aliassime bye Fucsovics b. Altmaier 6-4 6-3 (Q) Seyboth Wild vs (2) Tsitsipas PRIMO TURNO (1) De Minaur bye Carballes Baena b. (Sportface.it)

Tabellone Atp Anversa 2024 : risultati e accoppiamenti - Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Diaz Acosta 7-5 6-4 (4) Baez bye (5) Lehecka b. Monteiro 6-3 4-6 7-6(6) (3) Auger-Aliassime bye Fucsovics b. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del ... (Sportface.it)