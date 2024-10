Sport.quotidiano.net - Spezia a Salerno con tanta voglia di vincere

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Perdovremo fare una grande partita". Mister Luca D’Angelo suona la carica in vista del match odierno all’Arechi dicontro i granata locali (il via alle 15), già incontrata due mesi fa in Coppa Italia con annessa sconfitta ai calci di rigore. Quello del 12 agosto scorso è stato l’unico stop di questa prima parte della stagione 2024-25, da parte degli Aquilotti c’èdi rivalsa, al netto delle motivazioni di classifica che un match così importante. D’Angelo potrà contare sull’intero organico, con le sole eccezioni degli infortunati Crespi e Sarr. E’ possibile che il tecnico abruzzese rimunci inizialmente ai giocatori impegnati in Nazionale (Nagy, Pio Esposito e Bertola), per inserirli in corso d’opera.