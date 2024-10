Sosta gratis in centro per la prima ora (Di sabato 19 ottobre 2024) Sosta gratuita la prima ora nel quadrilatero dello shopping e, oltre i 60 minuti, tariffe più care rispetto alle attuali (un euro l’ora). La proposta dell’associazione Viviamo Civitanova vuol far ripartire il commercio attraverso una nuova politica dei parcheggi. "Il centro – scrivono – può contare su poco più di 2.000 stalli e, considerando circa 5.000 residenti oltre alla forza lavoro, si intuisce ad occhio la carenza. Il problema non è di facile soluzione, ma occorre cambiare". E, allora "aumento del costo per occupare gli stalli blu in piazza, su vialetti, lungo corso Umberto I, corso Dalmazia, via Duca Degli Abruzzi, via Pola e via Gorizia, in modo da rispondere al bisogno di Sosta di residenti e categorie produttive e da tutelare anche le entrate dell’amministrazione". Ilrestodelcarlino.it - Sosta gratis in centro per la prima ora Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024)gratuita laora nel quadrilatero dello shopping e, oltre i 60 minuti, tariffe più care rispetto alle attuali (un euro l’ora). La proposta dell’associazione Viviamo Civitanova vuol far ripartire il commercio attraverso una nuova politica dei parcheggi. "Il– scrivono – può contare su poco più di 2.000 stalli e, considerando circa 5.000 residenti oltre alla forza lavoro, si intuisce ad occhio la carenza. Il problema non è di facile soluzione, ma occorre cambiare". E, allora "aumento del costo per occupare gli stalli blu in piazza, su vialetti, lungo corso Umberto I, corso Dalmazia, via Duca Degli Abruzzi, via Pola e via Gorizia, in modo da rispondere al bisogno didi residenti e categorie produttive e da tutelare anche le entrate dell’amministrazione".

