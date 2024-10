Salernitana-Spezia: il tabellino della partita (Di sabato 19 ottobre 2024) Salernitana (4-3-3): Sepe 5.5; Stojanovic 5 (25’ st Ghiglione 4.5), Bronn 6, Ferrari 5.5, Njoh 5.5; Soriano 5.5 (14’ st Kallon 5) , Maggiore 5, Tello 5.5 (25’ st Sfait 6); Verde 5.5 (29’ st Torregrossa sv), Simy 5, Braaf 5 (1’ st Tongya 6). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis Salernotoday.it - Salernitana-Spezia: il tabellino della partita Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)(4-3-3): Sepe 5.5; Stojanovic 5 (25’ st Ghiglione 4.5), Bronn 6, Ferrari 5.5, Njoh 5.5; Soriano 5.5 (14’ st Kallon 5) , Maggiore 5, Tello 5.5 (25’ st Sfait 6); Verde 5.5 (29’ st Torregrossa sv), Simy 5, Braaf 5 (1’ st Tongya 6). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis

Formazioni ufficiali Salernitana-Spezia - Serie B 2024/2025 - Ecco le scelte dei due allenatori. Ottimo l’avvio di campionato, con ancora zero sconfitte in otto partite. Le formazioni ufficiali di Salernitana-Spezia, partita valida per la nona giornata della Serie B 2024/2025. Dopo una stagione 2023/2024 decisamente complicata, la compagine ligure sembra avere tutte le intenzioni di tornare a lottare per la promozione in A. (Sportface.it)

E' il giorno di Salernitana-Spezia : Iervolino in tribuna e tridente in campo - Salernitana-Spezia coincide con il ritorno allo stadio del patron granata, Danilo Iervolino. Dopo la visita alla squadra sulla quale si è soffermato anche Martusciello alla vigilia e la breve chiacchierata chiarificatrice con una delegazione della curva Sud Siberiano, martedì scorso al centro... (Salernotoday.it)

Salernitana-Spezia oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Salernitana-Spezia, come seguire il match La squadra guidata da Luca D’Angelo, dal suo canto sta disputando un’ottimo campionato e vuole assolutamente proseguire su questa strada per lanciare l’assalto al primo posto del ... (Sportface.it)