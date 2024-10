Questione rifiuti, ‘San Giorgio Protagonista’ interroga la maggioranza (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Il mancato rispetto del capitolato d’appalto, le carenze del servizio erogato e, soprattutto, l’opportunità di continuare nell’affidamento del servizio alla CZETA SpA: questi i temi oggetto dell’interrogazione consiliare a firma dei consiglieri di San Giorgio Protagonista, Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno, che hanno posto la loro attenzione, dunque, sul servizio di Igiene Urbana e di Raccolta rifiuti porta a porta nel Comune di San Giorgio del Sannio. Anteprima24.it - Questione rifiuti, ‘San Giorgio Protagonista’ interroga la maggioranza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Il mancato rispetto del capitolato d’appalto, le carenze del servizio erogato e, soprattutto, l’opportunità di continuare nell’affidamento del servizio alla CZETA SpA: questi i temi oggetto dell’zione consiliare a firma dei consiglieri di SanProtagonista, Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno, che hanno posto la loro attenzione, dunque, sul servizio di Igiene Urbana e di Raccoltaporta a porta nel Comune di Sandel Sannio.

