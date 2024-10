Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto dopo arrivo in ospedale (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a sparare nell’area orientale di Napoli. Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco, probabilmente nel quartiere di Ponticelli. Subito è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania dove è poi spirato poco dopo. Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto dopo L'articolo Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto dopo arrivo in ospedale Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto dopo arrivo in ospedale Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a sparare nell’area orientale di. Un uomo di 43 anni èessere stato raggiunto da alcunid’arma da fuoco, probabilmente nel quartiere di Ponticelli. Subito è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania dove è poi spirato pocoest,diL'articoloest,diinTeleclubitalia.

