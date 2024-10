Modena-Palermo 2-2, le pagelle: Insigne e Verre i migliori, Brunori poco incisivo (Di sabato 19 ottobre 2024) Un pareggio che lascia l'amaro in bocca: i rosanero si fanno rimontare dal Modena nel secondo tempo e tornano dal Braglia con un solo punto. Un 2-2 che interrompe la striscia consecutiva di vittorie a domicilio: il gol di Caldara nel finale fa sfumare il poker di successi esterni. Tra i migliori Palermotoday.it - Modena-Palermo 2-2, le pagelle: Insigne e Verre i migliori, Brunori poco incisivo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un pareggio che lascia l'amaro in bocca: i rosanero si fanno rimontare dalnel secondo tempo e tornano dal Braglia con un solo punto. Un 2-2 che interrompe la striscia consecutiva di vittorie a domicilio: il gol di Caldara nel finale fa sfumare il poker di successi esterni. Tra i

Il Palermo si butta via - in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Modena nel finale - Il Palermo torna dal Braglia di Modena con un punto che lascia l’amaro in bocca: i rosanero sprecano il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo con i gol di Verre e Insigne e si fanno rimontare nella ripresa da Gliozzi e Caldara. Henry sbaglia un calcio di rigore nella prima frazione, dopo il... (Today.it)

Serie B : vincono Pisa e Spezia - Modena-Palermo 2-2. LIVE : Brescia-Sassuolo - Dopo l`1-1 fra Bari e Catanzaro nell`anticipo del venerdì sera, prosegue oggi la nona giornata del campionato di Serie B 2024-25. Il programma... (Calciomercato.com)