Mo: Gaza, '5 morti in attacco israeliano a Jabalia' (Di sabato 19 ottobre 2024) Gaza, 19 ott. (Adnkronos) - Cinque persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano su un'area residenziale a Jabalia, nel nord di Gaza. Le forze israeliane - riporta al Jazeera - hanno condotto un'operazione su larga scala nel nord di Gaza, che è sotto assedio, distruggendo edifici ed effettuando numerosi arresti.

Gaza - attacco israeliano su campo profughi di Maghazi : almeno 12 morti tutti appartenenti alla stessa famiglia - I funzionari medici palestinesi hanno dichiarato che un attacco israeliano ha colpito una casa nel campo profughi di Maghazi, nel centro di Gaza, uccidendo almeno 12 persone, tra cui tre bambini e quattro donne. I morti appartengono tutti alla stessa famiglia e almeno altre sei persone sono rimaste ferite. (Lapresse.it)

Gaza - giornalista di al Jazeera in coma dopo essere stato colpito da soldato israeliano - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Gaza : morto Sinwar - leader di Hamas. In un raid israeliano a Rafah. Netanyahu informa le famiglie dei rapiti - . In un raid israeliano a Rafah. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base di informazioni fornite da un funzionario israeliano L'articolo Gaza: morto Sinwar, leader di Hamas. Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. (Firenzepost.it)