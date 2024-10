Liberoquotidiano.it - Migranti: Malan, 'dite a magistrati che Germania in Europa ma manda profughi in Afghanistan'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma 19 ott. (Adnkronos) - “La-dice 'La Stampa' qualche settimana fa- 'caccia i' nell'dei Talebani. Ma in Italia alcunipoliticizzati, con il plauso della sinistra, dicono che 'per una norma europea' non si possono rimpatriare ineppure in Egitto, dove ogni anno un milione di italiani vanno in vacanza. Occorre informare queie la sinistra che laè ancora in!”. Lo scrive su X Lucio, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.