Michele Placido, la moglie più giovane di 37 anni confessa «Io sono più vecchia di lui»: ecco chi è

Federica Luna Vincenti è l'attuale moglie di Michele Placido, più giovane di lui di 37 anni. Sveliamo di seguito perché lei dice di essere "più vecchia di lui". 

Tra Michele Placido e la moglie Federica Luna Vincenti intercorrono 37 anni di differenza di età, particolare che rende la coppia maggiormente unita. Eppure lei, concreta e inflessibile, si ritiene più vecchia. Il motivo? Nel corso di un'intervista l'attrice stessa ha confessato di non avere mai avuto pregiudizi in riferimento alla loro relazione. ecco le sue parole: "Pregiudizi? eccome se ci sono stati. Il più tenero è che approfittassi di Michele. Ma la più vecchia tra noi due, con i miei acciacchi fisici, sono io. La mia risposta è stata quella di lavorare".

