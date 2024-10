LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari, prima occasione per gli azzurri! (Di sabato 19 ottobre 2024) Quinta gara del campionato primaVERA 2 per i ragazzi di mister Rocco, pronti ad affrontare il Bari ultimo in classifica. Primo tempo 15? – occasione Napoli! Giocata di Popovic in area di rigore, Borriello non concretizza e spara alto. 7? – Malasomma prova a mettersi in mostra con una giocata di rabona. Il Bari recupera palla. 5? – Gioco fermo, Suriano subisce fallo. 4? – Risposta del Napoli con De Chiara da calcio di punizione, allontana la difesa ospite. 2? – occasione Bari! Ospiti subito pericolosi con Suriano che sporca i guantoni di Sorrentino dopo aver ricevuto da Caputi. 1? – La gara ha inizio. È il Bari a muovere il primo pallone. Novità nell’assetto tattico del Napoli, schieratosi con il 4-2-3-1. Napoli Bari primaVERA 2Squadre in campo per il riscaldamento di rito. Ultimi minuti di attesa prima del calcio d’inizio, in programma alle ore 15. Dirigerà la gara il sig. Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari, prima occasione per gli azzurri! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Quinta gara del campionato2 per i ragazzi di mister Rocco, pronti ad affrontare ilultimo in classifica. Primo tempo 15? –! Giocata di Popovic in area di rigore, Borriello non concretizza e spara alto. 7? – Malasomma prova a mettersi in mostra con una giocata di rabona. Ilrecupera palla. 5? – Gioco fermo, Suriano subisce fallo. 4? – Risposta delcon De Chiara da calcio di punizione, allontana la difesa ospite. 2? –! Ospiti subito pericolosi con Suriano che sporca i guantoni di Sorrentino dopo aver ricevuto da Caputi. 1? – La gara ha inizio. È ila muovere il primo pallone. Novità nell’assetto tattico del, schieratosi con il 4-2-3-1.2Squadre in campo per il riscaldamento di rito. Ultimi minuti di attesadel calcio d’inizio, in programma alle ore 15. Dirigerà la gara il sig.

