Lazio Fabiani | Var a segno unico Douglas Luiz dà un pugno a Patric

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale. Io vorrei capire a cosa serve il var. A volte mi sembra che il var vada a senso. Facciamo una class action per abolirlo.dà une il var non interviene. Lo stessoentra col piede a martello su Rovella e non interviene, ma interviene sul fallo di Romagnoli. A Firenze abbiamo preso contro un rigore. Io assolvo l’arbitro che ha fatto una grandissima partita. Il problema è la sala Var che ha tanto tempo per valutare gli episodi e dovrà spiegare perché non ha segnalato ildie invece lo ha fatto per il rigore causato da Nuno Tavares a Firenze”. Questo l’attacco al Var del ds dellaAngelodopo il ko contro la Juventus per 1-0.: “Var adà un” SportFace.