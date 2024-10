Ilrestodelcarlino.it - La Paolini e i costi per sistemarla:: "Dove troviamo gli 8 milioni?"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Il piano per la valorizzazione della Caserma (a maggio trasferita a titolo gratuito dal Demanio al Comune) prevede un impegno di spesa di 8di euro: una decisione presa dalla precedente amministrazione senza alcun confronto con la città e con il consiglio comunale". Così nel consiglio comunale di giovedì sera, l’assessore Alberto Santorelli ha risposto all’interrogazione del Pd che chiedeva quando gli atti per perfezionare il trasferimento della Caserma sarebbero stati portati in consiglio comunale. In quell’interrogazione si ricordava come "l’operazione fosse stata un successo della giunta Seri dopo 20 anni di tentativi da parte di tutte le altre amministrazioni comunali".