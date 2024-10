Klopp criticato dai suoi ex tifosi del Mainz per essere entrato nella galassia Red Bull

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Idelnon hanno digerito la recente scelta di Jürgena far parte del gruppo Red. Durante l’incontro di campionato di sabato contro il Lipsia, idi casa hanno esposto striscioni contro l’ex tecnico del Liverpool. Il primo striscione “Hai dimenticato cosa ti abbiamo fatto diventare? Sei pazzo?“, ne ha preceduto un secondo dal titolo: “Amo le persone al punto che mi deludono“.è rimasto 18 anni al Magonza, dove nei primi 11 anni ha giocato 340 partite con 56 gol, poi ha aggiunto 270 partite in panchina. In Germaniaè fortementeper la sua firma con Red, anche se aveva assicurato di voler fare un passo indietro dopo i nove anni al Liverpool.daiexdelperRedSportFace.