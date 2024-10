Jannik Sinner prende a pallate un pagliaccio (e straccia Nadal): robe da matti in Arabia | Video (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner in Arabia Saudita si sta proprio divertendo. Il numero uno al mondo sta disputando il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si gioca a Riyad. L'azzurro non ha avuto problemi a sbarazzarsi del solito Daniil Medvedev e anche della leggenda Novak Djokovic. E ora nella finalissima affronterà il suo acerrimo rivale Carlos Alcaraz. Prima però Jannik si è concesso una serata di "follie" per le strade della città araba. Virale una foto postata sui social da Nole che ritrae i sei re vestiti ad hoc per l'uscita in compagnia. I sei maestri hanno posato per qualche scatto divertente, poi sono andati a ballare in piazza con delle persone. Ma prima hanno anche giocato, in una sala giochi, al cosiddetto "down the clown". L'obiettivo è appunto colpire con delle palle delle sagome di pagliacci. Il primo che riesce a completare la sua sequenza vince. Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner prende a pallate un pagliaccio (e straccia Nadal): robe da matti in Arabia | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)inSaudita si sta proprio divertendo. Il numero uno al mondo sta disputando il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si gioca a Riyad. L'azzurro non ha avuto problemi a sbarazzarsi del solito Daniil Medvedev e anche della leggenda Novak Djokovic. E ora nella finalissima affronterà il suo acerrimo rivale Carlos Alcaraz. Prima peròsi è concesso una serata di "follie" per le strade della città araba. Virale una foto postata sui social da Nole che ritrae i sei re vestiti ad hoc per l'uscita in compagnia. I sei maestri hanno posato per qualche scatto divertente, poi sono andati a ballare in piazza con delle persone. Ma prima hanno anche giocato, in una sala giochi, al cosiddetto "down the clown". L'obiettivo è appunto colpire con delle palle delle sagome di pagliacci. Il primo che riesce a completare la sua sequenza vince.

Sinner emiro del tennis - liquida ancora Djokovic e vola in finale in Arabia - Al vincitore andranno sei milioni di dollari. Il campione azzurro ammette di aver avuto qualche difficoltà : "Più di una partita di esibizione? Tutti e due abbiamo avuto bisogno di alzare il livello e non è stato facile, l'abbiamo presa seriamente. La finale è in programma sabato sera alle 20 ora italiana. (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner in Arabia - inquadrature tv ripugnanti : lo scempio in diretta - Si legge: «Come mai questioni legate a problemi con l'antidoping erano affidate dalla Halep a persone che non hanno esperienza in questo settore?». I due casi sono diseguali, non c'è stata mancanza da parte di Jannik: Naldi e Ferrara dispongono di certificazioni riconosciute a differenza della fisioterapista non professionista della Halep, incauta e negligente nello sceglierla, quindi punibile. (Liberoquotidiano.it)

Sinner strapazza Medvedev. In Arabia Saudita un montepremi da capogiro - Non è la prima volta che il grande tennis sbarca in Arabia Saudita. .  Il torneo esibizione riservato ai grandi big si concluderà con la finalissima di sabato 19. Il torneo Six Kings Slam, non assegna punteggi ma è una esibizione con un montepremi da capogiro, il più ricco della storia, fra sei tennisti "stellari": Sinner, Medvedev, Djokovic, Nadal, Alcaraz e Rune. (Agi.it)