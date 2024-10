Israele, Netanyahu dopo attacco Cesarea: “Niente ci scoraggerà” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Niente ci scoraggerà” e “vinceremo questa guerra”. Lo afferma il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video in inglese pubblicato su X dal giornalista di Axios e Walla Barak Ravid. “Primo ministro, come va?”, si sente chiedere a Netanyahu da una voce fuori campo. “Due giorni fa abbiamo eliminato Yahya Sinwar, la mente terroristica i cui scagnozzi hanno decapitato i nostri uomini, stuprato le nostre donne, bruciato bambini vivi”, “stiamo continuando la battaglia con gli altri proxy dell’Iran, vinceremo questa guerra”, dice Netanyahu. Quando a Netanyahu viene poi chiesto se qualcosa lo scoraggerà, il premier israeliano risponde un secco “no”. Lapresse.it - Israele, Netanyahu dopo attacco Cesarea: “Niente ci scoraggerà” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “ci” e “vinceremo questa guerra”. Lo afferma il premier israeliano, Benjamin, in un video in inglese pubblicato su X dal giornalista di Axios e Walla Barak Ravid. “Primo ministro, come va?”, si sente chiedere ada una voce fuori campo. “Due giorni fa abbiamo eliminato Yahya Sinwar, la mente terroristica i cui scagnozzi hanno decapitato i nostri uomini, stuprato le nostre donne, bruciato bambini vivi”, “stiamo continuando la battaglia con gli altri proxy dell’Iran, vinceremo questa guerra”, dice. Quando aviene poi chiesto se qualcosa lo, il premier israeliano risponde un secco “no”.

