Israele: l’apologia della guerra all’Iran come via verso la pace in Medio oriente (Di sabato 19 ottobre 2024) Ben-Dror Yemini, noto giornalista israeliano: "La pace in Medio oriente deve passare per un duro attacco contro Iran”. Israele: l’apologia della guerra all’Iran come via verso la pace in Medio oriente InsideOver. It.insideover.com - Israele: l’apologia della guerra all’Iran come via verso la pace in Medio oriente Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ben-Dror Yemini, noto giornalista israeliano: "Laindeve passare per un duro attacco contro Iran”.vialainInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medio Oriente - l’uccisione di Sinwar è “l’inizio della fine della guerra” ma restano i dubbi sulla pace - . offensive dell'Idf sui territori di Gaza non si fermano e decine di morti innocenti continuano a soffrire le conseguenze di una guerra che non sembra avere fine; intanto gli Usa iniziano a spingere per un cessate il fuoco, diminuendo anche le quantità di armi e munizioni donate allo Stato ebraico L'articolo. (Ildifforme.it)

Primo vertice Ue-Golfo : sorprendente accordo su Ucraina e pace in Medio Oriente - Questa assenza è stata percepita come una concessione ai Paesi del Golfo, alcuni dei quali mantengono relazioni con questi gruppi. Rispetto del diritto internazionale e umanitario: un altro punto cruciale è stato l'appello congiunto per il rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario. (Ilfogliettone.it)

Medioriente - il messaggio di speranza di un israeliano e un palestinese uniti per la pace - Finora le dichiarazioni e i comportamenti degli attori principali di questo scenario hanno avuto una connotazione soprattutto polemogena. Quel gesto ha un valore simbolico eccezionale: dimostra che la via da intraprendere è quella che mette da parte il desiderio di vendetta e persegue il dialogo. Occorre, per questo, fare tutto lo sforzo possibile per spezzare la catena dell’odio. (Ilfattoquotidiano.it)