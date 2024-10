Ilrestodelcarlino.it - Imbriola e la Samb: "Un stimolo per tutti"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Vincenzoè pronto a battagliare al centro della difesa del Castelfidardo. Come sempre, ancora di più domani quando, al Mancini, salirà una corazzata: laenedettese che punta diritta al primo posto distante solo un punto. Sarà dura per il ’Castello’, mae compagni sono pronti, "per una partita chevorrebbero giocare" esclama il difensore pugliese. "Me la aspetto bellissima, in un palcoscenico importante - continua, classe 1998 -. Contro una grande squadra come lala concentrazione verrà da sola. Dovremo metterci cuore e animo, sono queste le cose che fanno poi la differenza per conquistare il risultato". Quello che da due giornate sta facendo il Castelfidardo, reduce dalla vittoria contro il Termoli e dal pareggio di Sora.