Il negativo delle immagini nascosto nelle fotosculture di Vera Lutter

(Di sabato 19 ottobre 2024) A partire dalla luce, quella necessaria per impressionare giganteschi fogli di carta fotosensibile con la più antica tecnica di riproduzionedella storia, la tecnica del foro stenopeico, già usata dai vedutisti del Settecento e perfezionata con la nascita della fotografia. Il frutto di un lavoro lungo, meticoloso – oltre che impegnativo dal punto di vista psicofisico –, dell’artista tedesca, che la mostra racconta attraverso una selezione dei suoi lavori dagli anni Novanta a oggi. I soggetti? Miniere, fabbriche, aerei-cargo, radiotelescopi, luoghi immensi che parlano di lavoro, merci, cantieri e logistica. Territori industriali che in dieci anni di attività, la Fondazione MAST ha educato a vedere attraverso lo sguardo di fotografi e videoartisti internazionali nella sua galleria e, con la Biennale Foto/Industria, in luoghi sparsi per la città di Bologna.