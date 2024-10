Gaeta.it - Il magico paese di Natale: un mercatino romantico tra Govone e Asti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dal 16 novembre al 22 dicembre 2023, le località die San Damiano d'si preparano a ospitare l'edizione numero diciotto del "di". Questo evento annuale ha ottenuto riconoscimenti significativi, arrivando a essere premiato come ildi"piùd'Europa" per il 2024 da European Best Destinations. Posizionandosi al settimo posto tra i mercatini natalizi più prestigiosi del continente e al primo tra quelli italiani, ildipromette un' esperienza straordinaria, arricchita da attrazioni turistiche e culturali in un contesto di straordinaria bellezza. Un evento in continua crescita Il "di" non è solo un punto d'attrazione per i turisti, ma anche un evento che contribuisce attivamente all'economia locale.