ICW: Info & Card finale "FF: Final Clash 2024"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lee ladi “Fight Forever:”, in programma Questo Sabato a S. Paolo D’Argon (BG): ICW Fight Forever:Sabato 19 Ottobre – S. Paolo D’Argon (BG)Centro sportivo San Paolo d’Argon – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Campione Italiano Wrestling ICWDennis (c) Vs Lupo Titolo Interregionale ICWJesse Jones (c) Vs Goro ICW Fight Forever TitleSmiley Vegas (c) Vs RIOT Titoli di Coppia ICW2 Cool 4 You (Falco; Flamingo) Vs Reed Family (Mark Reed; Machete) Intergender Match for Titolo Pesi Leggeri ICWIrene (c) Vs Spencer Annunciata anche la presenza di Charlie Kid.