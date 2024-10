Festa Roma, Hollywood torna nella Capitale con Sam Clafin e Jeremy Irons – Video (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le ‘stelle’ di Hollywood tornano a calcare il red carpet della Festa del Cinema di Roma. Dopo il tappeto di ‘The Return’ con Juliette Binoche e Ralph Fiennes, fan – di tutte le età – in delirio per Sam Clafin e Jeremy Irons, protagonisti della serie evento Rai ‘Il conte di Montecristo’, tratta dal Romanzo di Alexandre Dumas e diretta dal regista danese Bille August. Clafin, nel ruolo del protagonista Edmond Dantès, ha sfilato con un completo grigio scuro con una camicia color cachi, mentre l’attore premio Oscar Irons, nel ruolo dell’Abate Faria, con un completo dai toni del blu scuro e una pashmina multicolor. Il cast include anche gli italiani Michele Riondino, Lino Guanciale – assente sul red carpet – Gabriella Pession e Nicolas Maupas. L'articolo Festa Roma, Hollywood torna nella Capitale con Sam Clafin e Jeremy Irons – Video proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le ‘stelle’ dino a calcare il red carpet delladel Cinema di. Dopo il tappeto di ‘The Return’ con Juliette Binoche e Ralph Fiennes, fan – di tutte le età – in delirio per Sam, protagonisti della serie evento Rai ‘Il conte di Montecristo’, tratta dalnzo di Alexandre Dumas e diretta dal regista danese Bille August., nel ruolo del protagonista Edmond Dantès, ha sfilato con un completo grigio scuro con una camicia color cachi, mentre l’attore premio Oscar, nel ruolo dell’Abate Faria, con un completo dai toni del blu scuro e una pashmina multicolor. Il cast include anche gli italiani Michele Riondino, Lino Guanciale – assente sul red carpet – Gabriella Pession e Nicolas Maupas. L'articolocon Samproviene da Daily Show Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma - Michele Riondino : “La vendetta ha sconfinato - in Palestina e nel resto del mondo” – Video - Questo non è bello, cerchiamo di evitarla e razionalizzare”, spiega Riondino, che ha sfilato sul red carpet con un nuovo colore di capelli. . Per il regista di ‘Palazzina Laf’ “la vendetta ci mette di fronte ad una verità, che è quella di avere a che fare con se stessi: per consumarla bisogna scendere nel profondo di noi stessi e tirar fuori il peggio per poter essere più cattivi, più ... (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - Juliette Binoche incanta il red carpet - L’attrice francese, in abito lungo, si è intrattenuta con i tanti fan giunti all’Auditorium. Parlando del suo collega e co-protagonista nel film Ralph Fiennes ha speso parole di complimento e affetto. Juliette Binoche, protagonista di ‘The Return’, l’ultima pellicola di Uberto Pasolini, ha incantato il red carpet della Festa del Cinema di Roma dove oggi è stato presentato il suo ultimo film. (Lapresse.it)

Festa del Cinema di Roma : lo smokey eyes di Juliette Binoche e gli altri beauty look del quarto red carpet - Intriganti sfumature, effetti shimmer, labbra glossy e romantici raccolti sono gli ingredienti beauty chiave di questa quarta serata. Ecco tutta la bellezza delle star sul tappeto rosso capitolino. (Vanityfair.it)