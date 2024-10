Due su due per Di Lorenzo, la Salerno Ponteggi ’92 vola (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDue partite, due vittorie per coach Gennaro Di Lorenzo. La Salerno Ponteggi ’92 fa sua la sfida giocata questo pomeriggio al PalaSilvestri – Itsvil Arena contro le sarde della Nuova Icom San Salvatore Selargius (69-59) e bissa il successo ottenuto sul campo di Giussano. Quattro punti nelle prime tre partite del campionato di Serie A2 Techfind, le granatine possono dire di aver cominciato più che discretamente una stagione comunque ancora lunghissima. “Le due vittorie ottenute dal mio avvento sono una diversa dall’altra perché questa partita è stata punto a punto. Forse abbiamo permesso troppo sul gioco di palla e sofferto eccessivamente la pressione e le cosiddette ‘mani addosso’. Anteprima24.it - Due su due per Di Lorenzo, la Salerno Ponteggi ’92 vola Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDue partite, due vittorie per coach Gennaro Di. La’92 fa sua la sfida giocata questo pomeriggio al PalaSilvestri – Itsvil Arena contro le sarde della Nuova Icom San Salvatore Selargius (69-59) e bissa il successo ottenuto sul campo di Giussano. Quattro punti nelle prime tre partite del campionato di Serie A2 Techfind, le granatine possono dire di aver cominciato più che discretamente una stagione comunque ancora lunghissima. “Le due vittorie ottenute dal mio avvento sono una diversa dall’altra perché questa partita è stata punto a punto. Forse abbiamo permesso troppo sul gioco di palla e sofferto eccessivamente la pressione e le cosiddette ‘mani addosso’.

