Due anni di governo Meloni, gradimento stabile per l’esecutivo e premier prima tra i leader: l’analisi (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con un gradimento del 46,1% rispetto al 46,9% dell’ottobre 2023, il governo Meloni taglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamento stabile degli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l’ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con undel 46,1% rispetto al 46,9% dell’ottobre 2023, iltaglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamentodegli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l’ultima analisi di Vis Factor, societàa livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stabile il gradimento del governo Meloni : i leader italiani a confronto nel 2023 - In questo contesto, le reazioni negative possono influenzare l’orientamento futuro degli elettori vendendo un quadro non roseo per le prossime scelte politiche del governo. L’indagine, effettuata attraverso il super indicatore Human Index, ha combinato sondaggi quantitativi e ricerche sui social, svelando le opinioni degli elettori riguardo alla performance del governo e al gradimento dei leader ... (Gaeta.it)

«Dal Governo Meloni propaganda securitaria ultra conservatrice» - Nel 2022, poco dopo il suo insediamento, il Governo di destra presieduto da Giorgia Meloni emanò il decreto “anti rave party” con cui di fatto inaspriva in modo smisurato le pene per. «Vorrei condividere la mia preoccupazione per la piega contro i diritti civili che la nostra nazione sta subendo. . (Ilpiacenza.it)

Il piano anti evasione del governo Meloni arriva in Manovra : chi sarà obbligato a pagare con carta - In più, l'esecutivo si è impegnato a far collegare i Pos ai registratori di cassa per limitare l'evasione. Il governo Meloni lancerà una norma che obbliga chi vuole dedurre certe spese dalla dichiarazione dei redditi - quelle di rappresentanza, quindi per pranzi o viaggi di lavoro, ad esempio - a usare metodi tracciabili di pagamento: bonifico o carta di credito. (Fanpage.it)