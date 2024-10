Di quanto aumentano le pensioni con la rivalutazione Inps nel 2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel 2025 l'importo delle pensioni salirà grazie alla rivalutazione Inps basata sull'inflazione. Si possono fare delle stime indicative - anche se non ufficiali - su quanto sarà consistente questo aumento: circa l'1,6%. È già chiaro che sarà decisamente più ridotto rispetto agli ultimi due anni, dato che l'inflazione è scesa molto. Fanpage.it - Di quanto aumentano le pensioni con la rivalutazione Inps nel 2025 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nell'importo dellesalirà grazie allabasata sull'inflazione. Si possono fare delle stime indicative - anche se non ufficiali - susarà consistente questo aumento: circa l'1,6%. È già chiaro che sarà decisamente più ridotto rispetto agli ultimi due anni, dato che l'inflazione è scesa molto.

