“Come un cane con un giocattolo”, sconosciuto le morde la faccia sul bus: 19enne costretta a 50 punti di sutura (Di sabato 19 ottobre 2024) Ella Dowling, 19 anni, stava tornando a casa a Cheltenham, Regno Unito, lo scorso novembre quando un 53enne ubriaco l'ha aggredita davanti alle sue amiche. Da allora la vita della giovane è cambiata per sempre. Fanpage.it - “Come un cane con un giocattolo”, sconosciuto le morde la faccia sul bus: 19enne costretta a 50 punti di sutura Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ella Dowling, 19 anni, stava tornando a casa a Cheltenham, Regno Unito, lo scorso novembre quando un 53enne ubriaco l'ha aggredita davanti alle sue amiche. Da allora la vita della giovane è cambiata per sempre.

