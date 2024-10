Cisgiordania, spari e aggressioni durante la raccolta delle olive: “Nessuno ferma i coloni” (Di sabato 19 ottobre 2024) Aggressione da parte dei coloni a Susya nel Masafer Yatta, dove è stata ferita un'attivista israeliana pro palestina a colpi di bastone. A Turmusayya vicino Ramallah l'esercito spara colpi di intimidazione per fermare la raccolta. Fanpage.it - Cisgiordania, spari e aggressioni durante la raccolta delle olive: “Nessuno ferma i coloni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Aggressione da parte dei coloni a Susya nel Masafer Yatta, dove è stata ferita un'attivista israeliana pro palestina a colpi di bastone. A Turmusayya vicino Ramallah l'esercito spara colpi di intimidazione perre la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un dipendente dell’ONU ucciso da un cecchino dell’IDF in Cisgiordania. Razzo Houthi colpisce Israele - Sufyan Jaber Abed Jawwad era un netturbino dell'UNRWA ed è stato ucciso mentre beveva un caffè nel terrazzo della sua casa. L'uomo, come conferma l'agenzia ONU, lascia la moglie e cinque figli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Indagine Idf sull'attivista Usa uccisa in Cisgiordania : "Colpita per errore" - L'esercito israeliano ha affermato che l'attivista americana uccisa in Cisgiordania la scorsa settimana è stata probabilmente colpita “indirettamente e involontariamente” dalle forze israeliane. (Ilgiornale.it)

Attivista uccisa in Cisgiordania - l’Idf ammette : “Colpita da fuoco non intenzionale”. Blinken : “Morte ingiustificata” - . L’esercito israeliano ha concluso che “con ogni probabilità” l’attivista Aysenur Ezgi Eygi sia stata uccisa dal “fuoco indiretto e non intenzionale delle forze di difesa israeliane”. Il comunicato spiega che “l’incidente è avvenuto durante un raduno violento di decine di sospetti palestinesi, che hanno appiccato il fuoco a copertoni e lanciato pietre contro le forze di sicurezza”. (Ilfattoquotidiano.it)