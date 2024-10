Ciclismo su pista, Mondiali Ballerup 2024: medaglia d’argento per Consonni nell’omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno splendido Simone Consonni si prende la medaglia d’argento nell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista 2024 di scena a Ballerup, in Danimarca. Gara tatticamente perfetta dell’azzurro, che prima della quinta e ultima prova era secondo e ha legittimato la posizione con i quattro punti ottenuti allo sprint, portando a 138 il suo computo totale. Già in avvio infatti, nello scratch, Consonni aveva centrato la seconda posizione, conservata poi anche nella tempo race e nell’eliminazione. La medaglia d’oro è andata al belga Lindsay de Vylder con 150 punti, mentre competa il podio l’olandese Yanne Dorenbos (128), che ha centrato il bronzo all’ultimo sprint. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno splendido Simonesi prende laaidisudi scena a, in Danimarca. Gara tatticamente perfetta dell’azzurro, che prima della quinta e ultima prova era secondo e ha legittimato la posizione con i quattro punti ottenuti allo sprint, portando a 138 il suo computo totale. Già in avvio infatti, nello scratch,aveva centrato la seconda posizione, conservata poi anche nella tempo race e nell’eliminazione. Lad’oro è andata al belga Lindsay de Vylder con 150 punti, mentre competa il podio l’olandese Yanne Dorenbos (128), che ha centrato il bronzo all’ultimo sprint.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : argento per Consonni nell’omnium - quinte le ragazze della madison - 37: Il canadese Rorke elimina a sorpresa il colombiano Quintero Chavarro ed è l’ultimo qualificato per gli ottavi di finale che si disputeranno fra poco. 15 Fra poco più di un quarto d’ora avrà inizio la sessione serale della quarta giornata di quest’edizione iridata. Ora la giovane Federica Venturelli con la australiana Botha 15. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Consonni nella corsa a punti dell’omnium - 12 Si avvicina il momento del primo sprint. Vediamo gli accoppiamenti degli azzurri 13. 24: Venturelli è prima dopo il primo km! 15. 42 Avvio dirompente di Marchant che poi amministra il vantaggio per issarsi in testa alla classifica in 33. Andiamo a vedere la situazione di classifica dopo due round. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : secondo Consonni nell’omnium dopo l’eliminazione - 19. 18. 779 il parziale dell’asiatica che piazza il primo riferimento di questa gara. 16: Il colombiano Ortega Fontalvo elimina il britannico Hiley. 56: Quinto posto per un soffio per la colombiana Bayona Pineda con 33?210, finale anche per la australiana Clonan, settima alle spalle di vece con 33?362 12. (Oasport.it)