Cerchiamo personale Fatevi avanti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ferrara, 19 ottobre 2024 – “L’ho fatto pensando a mio padre, al drammatico periodo che ha vissuto sulla sua pelle. Anche lui nel 2008 si trovò a vivere una pesante crisi che aveva colpito la sua azienda, in provincia di Bologna. Non dormiva più la notte, vedevo la sua grande sofferenza. Credo che sia fondamentale poter trovare di nuovo un lavoro, il lavoro è vita, ti tiene in vita, ti restituisce il sorriso, i sogni. Non voglio vedere più quella sofferenza”, così Adam Atik, 28 anni, nato a Cento, da sempre nel mondo del volontariato racconta come è nato quel post. L’altro giorno è apparso su Facebook. Questo il titolo. ‘Appello agli amici di Copparo e di Ferrara’. “Se conoscete persone che verranno coinvolte dall’esubero alla Berco, la nostra azienda sta cercando persone da inserire”.