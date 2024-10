Calcio: ManUtd. Ten Hag "Io a rischio? Solo favole e bugie" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Con la società siamo sulla stessa linea d'onda, ci atteniamo al progetto" MANCHESTER (INGHILTERRA) - Erik Ten Hag è a rischio esonero Solo per i media. È lo stesso tecnico olandese a prendere di petto la questione davanti ai rumors sempre più insistenti davanti a una striscia di cinque partite senz Ilgiornaleditalia.it - Calcio: ManUtd. Ten Hag "Io a rischio? Solo favole e bugie" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Con la società siamo sulla stessa linea d'onda, ci atteniamo al progetto" MANCHESTER (INGHILTERRA) - Erik Ten Hag è aesoneroper i media. È lo stesso tecnico olandese a prendere di petto la questione davanti ai rumors sempre più insistenti davanti a una striscia di cinque partite senz

