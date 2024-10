Arrestato uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e aggressione a carabinieri a Cori (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, un uomo di 40 anni residente a Cori è stato Arrestato dai carabinieri della Stazione di Aprilia, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Cisterna di Latina. L’individuo, già sottoposto a misure restrittive come il divieto di avvicinamento alla parte offesa e allontanamento dalla propria abitazione, si è reso protagonista di una grave violazione della legge, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Questo episodio mette in evidenza una problematica crescente legata alla violenza domestica, che continua a colpire molte famiglie e richiede un’attenzione costante da parte delle autorità e delle istituzioni. Gaeta.it - Arrestato uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e aggressione a carabinieri a Cori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, undi 40residente aè statodaidella Stazione di Aprilia, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Cisterna di Latina. L’individuo, già sottoposto a misure restrittive come il divieto di avvicinamento alla parte offesa e allontanamento dalla propria abitazione, si è reso protagonista di una grave violazione della legge, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Questo episodio mette in evidenza una problematica crescente legata alla violenza domestica, che continua a colpire molte famiglie e richiede un’attenzione costante da parte delle autorità e delle istituzioni.

