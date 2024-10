Arrestati due presunti truffatori per raggiro a un anziano a Civitavecchia (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di truffa ha scosso Civitavecchia, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un anziano vittima di un tentativo di imbrogli. I fatti hanno preso piede quando un’anziano ha ricevuto una telefonata ingannevole che lo informava di un incidente stradale che coinvolgeva suo figlio. La situazione è rapidamente degenerata, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Questo caso mette in evidenza l’importanza di segnalare comportamenti sospetti e la prontezza della polizia nell’affrontare i crimini di questo tipo. Una telefonata inquietante Il primo contatto con la vittima è avvenuto attraverso una telefonata. I due presunti truffatori, presentandosi come rappresentanti di una compagnia assicurativa o come avvocati, hanno avvisato l’anziano di un grave incidente che aveva coinvolto il suo figlio. Gaeta.it - Arrestati due presunti truffatori per raggiro a un anziano a Civitavecchia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di truffa ha scosso, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di unvittima di un tentativo di imbrogli. I fatti hanno preso piede quando un’ha ricevuto una telefonata ingannevole che lo informava di un incidente stradale che coinvolgeva suo figlio. La situazione è rapidamente degenerata, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Questo caso mette in evidenza l’importanza di segnalare comportamenti sospetti e la prontezza della polizia nell’affrontare i crimini di questo tipo. Una telefonata inquietante Il primo contatto con la vittima è avvenuto attraverso una telefonata. I due, presentandosi come rappresentanti di una compagnia assicurativa o come avvocati, hanno avvisato l’di un grave incidente che aveva coinvolto il suo figlio.

