APPELLO in Diretta a VIERI | Bobo FACCIAMO LA PACE ||| Di Livio SHOW anche su Lautaro e Dimarco

Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di TVPlay per il suo appuntamento settimanale e ha analizzato diversi temi, anche dal calcio del passato Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, è tornato sui tempi nei quali giocava insieme a Bobo VIERI e sul 'dissing' che c'è stato fra i due nelle scorse settimane, ma ha anche parlato di Federico Dimarco e Lautaro Martinez, giocatori dell'Inter. Nel corso del suo appuntamento fisso settimanale, l'ex giocatore ha affrontato numerosi temi, concentrandosi anche sulle qualità di Leao e della rosa del Milan. Sui giocatori più rappresentativi della Serie A ha inserito anche Romelu Lukaku. Infine un APPELLO a Bobo VIERI per fare PACE.

